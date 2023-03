Epic Games Store: giochi gratis del 23 marzo 2023 disponibili

Su Epic Games Store sono disponibili i giochi gratis del 23 marzo. Si tratta di World of Warships - Starter Pack: Ishizuchi e Chess Ultra. Vediamoli nel dettaglio.

Su Epic Games Store è possibile scaricare i giochi gratis della settimana che saranno disponibili da oggi 23 marzo al 30 marzo 2023. Si tratta di World of Warships – Starter Pack: Ishizuchi e Chess Ultra.

World of Warships – Starter Pack: Ishizuchi è un pacchetto di contenuti per il gioco. Il bundle include:

Ishizuchi, corazzata giapponese di livello IV

Spazio nel Porto

11 mimetiche Epic

11 bonus economici comuni di quattro tipologie spendibili (“+20% di crediti”, “+100% di Exp nave”, “+100% di Exp comandante” e “+300% di Exp gratis”)

5 container ricompensa

Chess Ultra, invece, è un gioco di scacchi in 4K che dispone sia di una modalità offline che multiplayer online e in locale. “Chess Ultra infonde un tocco moderno al gioco di strategia più grande di sempre, offrendo la massima esperienza di gioco grazie a splendide immagini in 4K, IA approvata dai grandi maestri e compatibilità totale con i dispositivi di realtà virtuale.”

Vi ricordiamo che per scaricare gratuitamente i giochi su Epic Games Store, basta accedere all’apposita pagina Epic Games Store, a questo indirizzo. Una volta completato il download, la copia digitale dei titoli rimarrà a vostra disposizione per sempre e potrete scaricarli sul vostro PC attingendo al catalogo virtuale dei videogiochi associati al vostro account Epic.