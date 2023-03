Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri – Il trailer finale

Ecco il final trailer di Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri, un film in uscita al cinema il 29 marzo.

Online è stato appena diffuso il trailer finale di Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri, il lungometraggio tratto dal popolarissimo gioco di ruolo che sarà disponibile nelle sale cinematografiche dal 29 marzo.

Ecco il final trailer.

Nel nuovo film troviamo un affascinante ma improbabile ladro e un gruppo di ancor più improbabili avventurieri che portano a termine un grosso colpo, recuperando una reliquia perduta e potentissima. Le cose si mettono male quando i nostri si imbattono nelle persone sbagliate, e mettono a rischio il mondo intero finendo per lottare per rimettere le cose a posto.

Nel cast troviamo Chris Pine protagonista assieme a, Michelle Rodriguez (Holga), Sophia Lillis (Doric), nonché Daisy Head nei panni del villain Sofina. Il film Paramount, diretto da Jonathan Goldstein & John Francis Daley e distribuito da Eagle Pictures, sarà nelle sale dal 29 marzo.

L’obiettivo di Hasbro e Paramount Pictures è quello di trasformare Dungeons & Dragons in un franchise franchise, considerando che è già in lavorazione una serie TV a tema in otto episodi.

