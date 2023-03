Droni: CAV Ice Protection crea nuovo sistema antigelo

È stato progettato un nuovo sistema chiamato IPS dagli ingegneri dell’azienda CAV Ice Protection per prevenire la formazione di ghiaccio sulle pale del rotore dei droni e degli UAS, migliorando significativamente il funzionamento dei droni commerciali in climi freddi.

Il sistema IPS funziona grazie a un meccanismo che distribuisce un fluido con un punto di congelamento inferiore lungo i bordi della pala in fibra di carbonio del drone. Dopo aver testato la soluzione su un singolo gruppo motore ed elica di 45 cm di diametro, gli ingegneri hanno successivamente eseguito test su un ottocottero.

Ulteriori test sono stati condotti in una galleria del vento per il ghiaccio, replicando le condizioni di congelamento, con modelli di droni sia con che senza IPS. In base ai risultati dei test, è stato riscontrato che l’implementazione del sistema di protezione dall’accumulo di ghiaccio sull’elica del drone ha avuto un impatto relativamente ridotto sul sollevamento del dispositivo, causando una diminuzione del 10% rispetto al 50% prodotto dalla formazione di ghiaccio. Inoltre, si sono verificate alcune lievi fluttuazioni di potenza in confronto alla situazione in cui il ghiaccio si sarebbe accumulato sull’elica. Tuttavia, l’IPS ha dimostrato di ridurre notevolmente la quantità di ghiaccio accumulato sull’elica del drone, con una diminuzione del 50%. In assenza di una protezione efficace contro il ghiaccio, si è osservato invece un consumo di energia elettrica doppio rispetto alla situazione in cui l’IPS era stato implementato.