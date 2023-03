Army of the Dead 2: Zack Snyder dichiara che la produzione dipende da Rebel Moon

Zack Snyder ha dichiarato di essere molto impegnato su Rebel Moon, ma di avere in mente dei piani per Army of the Dead 2.

Zack Snyder ha creato con Netflix un connubio piuttosto importante, considerando che sta lavorando a due universi cinematografici da proporre proprio sulla piattaforma streaming. Per questo motivo di recente il regista ha dichiarato che lo sviluppo di Army of the Dead 2 dipende dalla produzione di Rebel Moon.

Ecco le sue parole:

L’universo di Army of the Dead è vivo e continua a stare nella mia mente. So esattamente cosa ho intenzione di fare. Ma molto dipende da come andrà Rebel Moon e come si svilupperà l’universo di Rebel Moon. Si tratta di un compito piuttosto importante, che richiede molto impegno. Un progetto sci-fi di questa portata richiede molta attenzione, su tutti i livelli.

Il nuovo film su Army of the Dead s’intitolerà Planet of the Dead. Zack Snyder qualche tempo fa ha rivelato alcuni dettagli sulla storia.