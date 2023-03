I biocarburanti di origine vegetale

Il Dipartimento dell’Energia ha annunciato il finanziamento di quattro centri di ricerca sulle bioenergie, tra cui il Center for Bioenergy Innovation (CBI) guidato dall’Oak Ridge National Laboratory, per contribuire alla produzione economica e sostenibile di biocarburanti e prodotti chimici di origine vegetale. I quattro centri riceveranno un finanziamento totale di 590 milioni di dollari per i prossimi cinque anni, con un finanziamento iniziale di 110 milioni di dollari per l’anno fiscale 2023. Il CBI, in particolare, si concentrerà nello sviluppo di colture di biomassa non alimentare e di processi speciali per la produzione di carburante per aerei sostenibile, al fine di contribuire alla decarbonizzazione del settore dell’aviazione. L’obiettivo del CBI è quello di raggiungere la convalida Tier 1 per il suo biocarburante per jet, uno standard dell’industria aeronautica che stabilisce che le proprietà del carburante sono adatte all’uso nelle flotte di aerei esistenti e future.

Il CBI intende utilizzare un approccio accelerato e su più fronti nei prossimi cinque anni per produrre carburante per aerei sostenibile, con particolare attenzione allo sviluppo di colture perenni che richiedono meno acqua e fertilizzanti, all’affinamento di un processo consolidato di bioprocesso e co-trattamento efficiente ed economico, all’estrazione della lignina dalle piante e alla sua conversione chimica in carburante per l’aviazione e all’upgrading basato su catalizzatori chimici dei bioprodotti intermedi in carburante per aerei che può essere miscelato con il carburante convenzionale per ridurre significativamente le emissioni di carbonio degli aerei.