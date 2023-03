Superman: Legacy – Per Kevin Smith la regia di James Gunn sarà l’ideale per il film

Dopo che lo stesso James Gunn ha confermato che sarà lui a guidare la regia di Superman: Legacy, il mondo degli appassionati si è espresso su questa scelta. Ed il personaggio più nerd di Hollywood, Kevin Smith, ha dichiarato che James Gunn alla guida di Superman: Legacy è una figura più che azzeccata.

Ecco le sue parole:

James è una persona dotata di un f***to talento. Uno dei migliori tra noi. Lui è conosciuto per delle cose strane che va a fare e per come lavora su delle icone. Sono curioso di vederlo a lavoro. Se penso a quanta emozione e cuore abbia portato ai personaggi dei Guardiani della Galassia, ed a come il terzo film sembri ancora più emozionante degli altri, non vedo l’ora di guardare il suo Superman. Saprà sicuramente elevare il personaggio.