Power Rangers: Once & Always – Il trailer dello speciale Netflix

Ecco il trailer di Power Rangers: Once & Always, lo speciale che arriverà sulla piattaforma Netflix il 19 aprile.

Netflix ha diffuso il trailer di Power Rangers: Once & Always, lo speciale che la piattaforma streaming proporrà ad aprile in occasione dei trent’anni dall’uscita della serie TV divenuta un cult negli anni Novanta.

Qui sotto potete trovare il filmato.

Once a ranger, always a ranger! Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always premieres April 19! pic.twitter.com/kEDrEr85EO — Netflix (@netflix) March 22, 2023

Così come si può vedere nel trailer, i Power Rangers dovranno vedersela con Rita Repulsa ancora una volta, che però in questa occasione si presenterà con un corpo robotico.

Power Rangers: Once & Always rimette insieme i personaggi leggendari di David Yost (Billy) e Walter Emanuel Jones (Zack), Johnny Yong Bosch (Adam), Steve Cardenas (Rocky), Karan Ashley (Aisha), e Catherine Sutherland (Kat). A loro si unisce un nuovo ingresso nel franchise, ovvero Charlie Kersh, che vestirà i panni della figlia di Trini.

Ispirati dal mantra “una volta Ranger, per sempre Ranger”, Once & Always ricorda a tutti gli interpreti e gli appassionati, ancora una volta, che diventare un Power Ranger rende parte di una famiglia per l’eternità. Lo special arriverà sulla piattaforma streaming Netflix il 19 aprile.