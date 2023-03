Opera: ChatGPT arriva sul browser, può riassumere brevemente qualsiasi articolo o pagina web

Opera ha annunciato l’intenzione di aggiungere diversi popolari servizi di intelligenza artificiale nella barra laterale dei suoi browser. La prima funzione è già disponibile: si chiama Shorten e si basa su GPT-4. Sostanzialmente, il nuovo tool usa le IA per riassumere in pochi paragrafi testi molto lunghi, come gli articoli dei giornali.

“Shorten” è in grado di utilizzare l’AI per generare brevi riassunti di qualsiasi pagina web o articolo.

Raccontando il perché abbia deciso di puntare su questa soluzione, Opera ha spiegato che gli utenti vengono “bombardati ogni giorno con moltissimi contenuti testuali” e non sempre hanno tempo sufficiente per approfondirli tutti. Shorten potrebbe essere una valida risposta a questo problema: “la nostra soluzione basata sull’AI filtra tutti i contenuti e li riassume in modo rilevante per gli utenti”.

È opinione di Opera che, con le soluzioni di AI siamo sull’orlo di una nuova era di creatività sul Web. Ecco perché stiamo ridefinendo il browser per consentire ai nostri utenti di accedere a tutte queste risorse e di sfruttare appieno il loro potenziale nel modo migliore possibile

ha dichiarato Krystian Kolondra, dirigente della divisione Browsers and Gaming di Opera.

