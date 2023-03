Il giorno dello sciacallo: Eddie Redmayne protagonista e produttore esecutivo

Sky e Peacock annunciano che Eddie Redmayne (noto per la saga di Animali Fantastici e vincitore di un Oscar, del Tony Award e del Bafta Award), sarà protagonista e produttore esecutivo della nuova serie Il giorno dello sciacallo, ispirata al thriller a sfondo storico omonimo scritto da Frederick Forsyth nonché all’omonimo adattamento cinematografico del 1973 della Universal Pictures.

Il giorno dello sciacallo è un’innovativa rivisitazione contemporanea del romanzo e del primo film, che pur rimanendo fedele al DNA dell’opera originale approfondirà il camaleontico “antieroe” al centro della storia in un thriller ambientato nel turbolento panorama geopolitico del nostro tempo, in una caccia all’uomo internazionale ad alta tensione.

Lo sceneggiatore e scrittore irlandese Ronan Bennett, creatore e scrittore dell’acclamato successo mondiale Top Boy, sarà autore e showrunner della serie. Fra i lavori di Bennett anche la serie BBC One Gunpowder con Kit Harington, Face e Public Enemies con Johnny Depp e Christian Bale. Alla regia avremo Brian Kirk (Game of Thrones, Luther, Boardwalk Empire, 21 Bridges).

La serie è prodotta da Carnival Films (Downton Abbey, The Last Kingdom), che è parte di Universal International Studios, una divisione di Universal Studio Group, ed è stata commissionata da Sky e Peacock.

Gareth Neame, Managing Director & Executive Producer at Carnival Films, afferma:

Siamo entusiasti di dare vita al remake di Ronan Bennett dell’iconico thriller di Forsyth nel complesso mondo in cui viviamo oggi e siamo incredibilmente fortunati ad avere un attore del calibro di Eddie che interpreterà il nostro Sciacallo. La nostra squadra creativa d’eccellenza si avvale anche della sceneggiatura di Ronan e della regia di Brian Kirk.

La produzione della serie inizierà quest’anno. Gareth Neame e Nigel Marchant sono i produttori esecutivi per Carnival Films. Frederick Forsyth sarà consulente di produzione e Christopher Hall produttore. Sam Hoyle è produttore esecutivo per Sky Studios.

La serie sarà disponibile su Peacock negli Stati Uniti e su Sky nel Regno Unito, Irlanda, Italia, Germania, Svizzera e Austria, mentre la distribuzione internazionale è di NBCUniversal per conto di Sky Studios.

