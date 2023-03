Captain America: New World Order – Iniziate le riprese del film

Just Jared ha annunciato l’inizio delle riprese di Captain America: New World Order, il lungometraggio dei Marvel Studios che metterà al centro della storia il nuovo Captain America interpretato da Anthony Mackie. Le riprese sono iniziate ieri ad Atlanta, in Georgia.

Ecco alcune immagini dal set.

Captain America: New World Order arriverà nelle sale cinematografiche tra un anno, il 3 maggio 2024, e sarà il primo film della saga senza Chris Evans come Steve Rogers. Qualche tempo fa l’attore ha confermato di aver chiuso con il personaggio. Ricordiamo che il Captain America di Sam Wilson ha già fatto il suo esordio nella nuova veste nella serie TV The Falcon and the Winter Soldier.

Descrivendo il suo personaggio Anthony Mackie ha dichiarato:

Sam è come una versione umana di Captain America, un qualcosa che lo opporrà all’essere riconosciuto come una sorta di giudice Cap, che deve decidere cosa sia giusto o sbagliato.

Il nuovo lungometraggio su Captain America farà parte della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe.