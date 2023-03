Army of the Dead: Lost Vegas – Zack Snyder rivela che la serie animata è in stallo

Zack Snyder ha rivelato che la serie animata Army of the Dead: Lost Vegas è attualmente in stallo. Ecco il motivo.

Army of the Dead: Lost Vegas è una serie animata legata all’universo narrativo di Army of the Dead, e lo stesso regista Zack Snyder ha di recente aggiornato sul progetto. Secondo Snyder il cartone ha ricevuto una battuta d’arresto per motivo tecnici.

Ecco le sue parole:

Devo dire che si è creato un po’ di stallo con Lost Vegas, e questo a causa di problematiche tecniche che hanno un po’ allontanato il progetto dalla sua realizzazione. Mentre Twilight of the Gods si sta sviluppando in maniera davvero buona, e sembra essere fantastica.

Quest’ultimo progetto è l’altra serie animata a cui Zack Snyder sta lavorando per Netflix: si tratta di un cartone che vedrà coinvolto un cast vocale che comprende, tra gli altri, Peter Stormare, Jamie Chung (che torna a lavorare con Snyder anni dopo Sucker Punch) e Rahul Kohli.

Mentre in Army of the Dead: Lost Vegas si racconterà la storia di origini di Scott, il personaggio interpretato da Dave Bautista, e della sua squadra di salvataggio durante l’autunno a Las Vegas, quando si confronteranno per la prima volta con l’avvento dell’epidemia zombie.