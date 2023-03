Air Force One: la flotta presidenziale degli Stati Uniti d’America

Nella cultura popolare, l’Air Force One è universalmente riconosciuto come l’aereo utilizzato dal Presidente degli Stati Uniti per i suoi spostamenti, rappresentando un’istanza mobile dell’ufficio presidenziale che raggiunge un’altitudine di oltre 12.000 metri. Air Force One rappresenta il codice radio utilizzato per identificare l’aereo della U.S. Air Force assegnato a trasportare il Presidente degli Stati Uniti.

Da quasi un secolo, equiparabile alla stessa Casa Bianca, la storia moderna è stata fatta a bordo di questo iconico aereo presidenziale. Attualmente, il Boeing B747-200B, appositamente modificato per svolgere questo ruolo, è l’aereo designato ad operare come Air Force One. Tuttavia, nel corso degli anni, altre maestose macchine hanno assunto questo prestigioso incarico. In questo articolo, presentiamo tali velivoli, insieme alle loro caratteristiche principali.

Douglas C-54 Skymaster Sacred Cow (1944-1947)

Durante la Seconda guerra mondiale, nel 1944, i consiglieri militari del Dipartimento della Guerra si resero conto del rischio di utilizzare compagnie aeree commerciali per i viaggi presidenziali e decisero di designare velivoli militari specifici per il trasporto del presidente. Questa decisione fu motivata anche dalla presenza degli U-Boot tedeschi nell’Oceano Atlantico che rappresentavano una minaccia per le navi dei paesi nemici della Germania.

Così, un C-54 Skymaster fu convertito per uso presidenziale. Si trattava di un aereo da trasporto medio-pesante con quattro motori Pratt & Whitney R-2000 e eliche tripale, dalle dimensioni modeste (lunghezza 28,6 m, apertura alare 35,81 m, altezza 8,38 m), ma con ottime prestazioni (velocità max 451 km/h, autonomia 6.800 km) e la capacità di trasportare fino a 50 persone. L’aereo fu soprannominato Sacred Cow (Vacca Sacra) e portò il presidente Franklin D. Roosevelt alla Conferenza di Yalta nel febbraio 1945. Successivamente, il Sacred Cow fu utilizzato per altri due anni dal presidente Harry S. Truman nel 1947.

VC-118B Liftmaster Independence (1947-1953)

Durante la presidenza di Harry S. Truman nel 1947, il C-54 Skymaster venne sostituito con un Douglas DC-6 modificato, denominato C-118 Liftmaster e chiamato Independence in onore della città natale di Truman, Independence nel Missouri. Questo aereo era dotato di una caratteristica unica, ovvero un naso dipinto a forma di testa di aquila calva. Il velivolo aveva una cabina nella parte posteriore della fusoliera e una cabina principale che poteva ospitare fino a 24 passeggeri o essere configurata con 12 cuccette. Il servizio del DC-6 come Air Force One terminò nel 1957 e ora è conservato presso il National Museum of the United States Air Force a Dayton, Ohio.

Il DC-6 era un monoplano ad ala bassa con una lunghezza di 32,18 metri e un’apertura alare di 35,81 metri. Era equipaggiato con quattro motori radiali a 18 cilindri Pratt & Whitney R-2800 Double Wasp, in grado di erogare una potenza di 2.100 cavalli. Questi motori garantivano una velocità massima di 507 km/h e un’autonomia di 7.620 km.

Lockheed Super Constellation VC-121B – Columbine II e VC-121E – Columbine III (1953-1961)

Nel 1953, il neoeletto presidente Eisenhower ordinò due aerei Lockheed C-121 Constellation modificati, chiamati Columbine II e Columbine III, per la sua flotta. Il Columbine II fu il primo aereo a essere identificato come Air Force One a seguito di un rischio di collisione nel 1953 tra un volo commerciale della Eastern Air Lines e l’Air Force 8610 che trasportava il presidente Eisenhower. La designazione ufficiale di Air Force One fu introdotta nel 1962.

Il progetto del Constellation subì una serie di evoluzioni strutturali, tra cui l’allungamento della fusoliera di circa 5,5 metri e una forma più regolare. Le ali rimasero invariate, ma furono aggiunti serbatoi supplementari di carburante alle estremità. Gli impennaggi rimasero anche loro invariati con la caratteristica tripla deriva.

Boeing 707-353B – Boeing VC-137C SAM 26000 (1962-1998) e SAM 27000 (1972-2001)

Durante l’amministrazione di John F. Kennedy, i viaggi presidenziali in aereo furono effettuati con velivoli a getto, in particolare con il Boeing VC-137C Stratoliner chiamato SAM 26.000. Questo aereo era un derivato del famoso quadrimotore a lungo raggio Boeing B707 ed è stato utilizzato da tutti i presidenti che vanno da Kennedy a Bill Clinton. Il SAM 26.000 è noto per essere l’aereo su cui Kennedy viaggiò a Dallas prima del suo assassinio, nonché per essere l’aereo su cui il nuovo presidente Lyndon Johnson prestò giuramento.

Dal 1972, il SAM 26.000 è stato affiancato da un altro Boeing VC-137C Stratoliner, il SAM 27.000, che ha prestato servizio fino al 2001 sotto la presidenza di George W. Bush. L’aereo ha un’autonomia di quasi 10.000 km, una velocità di crociera di quasi 987 km/h, una lunghezza di circa 46 m e un’apertura alare di quasi 44 m. La cabina è stata progettata per offrire comfort al presidente, al suo staff e al suo seguito. Dal 1998, il SAM 26.000 è stato ospitato presso il National Museum of the United States Air Force a Wright-Patterson AFB vicino a Dayton, Ohio, mentre il SAM 27.000 è esposto alla Biblioteca presidenziale Ronald Reagan in California dal settembre 2001.

Boeing 747-200B – Boeing VC-25A SAM 28000 (1990-oggi) e SAM 29000 (1990-oggi)

Nel 1985, durante la presidenza di Ronald Reagan, l’USAF richiese due aerei presidenziali con prestazioni molto elevate: un aereo a fusoliera larga in grado di coprire una distanza di 9.700 km senza bisogno di rifornimenti, ma con la possibilità di estendere la sua autonomia grazie al rifornimento in volo. Furono commissionati due Boeing VC-25A, noti anche come SAM 28.000 e SAM 29.000, basati sul famoso modello di aereo Boeing B747. Questi aerei sono stati assegnati alla Joint Base Andrews a Camp Springs, nel Maryland, dal loro ingresso in servizio nel 1990.

Gli aerei VC-25A sono utilizzati come centro di comando militare in caso di emergenza, come ad esempio un attacco nucleare o come è stato durante gli attentati dell’11 settembre. Inoltre, possono essere utilizzati come uffici volanti. I velivoli sono stati modificati per consentire il rifornimento in volo e per dotarsi di contromisure contro i missili antiaerei. La quantità di cablaggio a bordo dell’aereo è di circa 383 km, il doppio di quello presente su un normale Boeing 747. Tutto il cablaggio è protetto da una schermatura pesante per difendersi da eventuali impulsi elettromagnetici nucleari in caso di attacco nucleare.

L’aereo è dotato di contromisure elettroniche per contrastare i radar nemici e razzi per evitare missili a ricerca di calore. Molti degli altri equipaggiamenti del VC-25 sono classificati per motivi di sicurezza. Il VC-25 è stato creato modificando le dimensioni e le funzioni del Boeing 747. L’Air Force One ha due piani e gli interni sono stati progettati seguendo le indicazioni della First Lady Nancy Reagan. L’Air Force One dispone di magazzini e frigoriferi in grado di fornire fino a 2000 pasti quando completamente carico. Ci sono due cucine a bordo che possono servire fino a 100 persone ciascuna. L’area principale per i passeggeri si trova al primo piano, mentre al secondo piano ci sono la sala di comunicazione e quella di controllo. L’aereo dispone anche di strutture mediche, tra cui un tavolo operatorio, un defibrillatore semiautomatico SP, forniture di emergenza e una farmacia. Il raggio di autonomia massimo dell’Air Force One è di 13.750 km e può viaggiare a una velocità di circa 1.100 km/h.

I VC-25A dovranno essere rimpiazzati poiché i costi per mantenerli sono troppo elevati a causa della loro obsolescenza. Il 28 gennaio 2015, l’Air Force ha annunciato che il prossimo aereo presidenziale sarà il Boeing 747-8, il quale costerà quasi 4 miliardi di dollari e inizierà ad essere utilizzato nel 2024.