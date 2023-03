Tenebre e Ossa 2: backstage sul set e una divertente featurette

I fan più accaniti del Grishaverse si sono già divorati la nuova stagione di Tenebre e Ossa, appena arrivata su Netflix: ora, sia per chi ama prendersi i suoi tempi sia per chi è già di nuovo in astinenza da nuovi episodi, arrivano i “contenuti extra” sotto forma di backstage e featurette ufficiali, rilasciati da Netflix con protagonisti i membri del cast della serie. Ecco dunque nuovi video: il primo vede Kit Young e Jack Wolfe solcare due ambientazioni specifiche del set di questa nuova stagione (la nave di Nikolai “Sturmhond” Lantsov e il laboratorio di Morozowa) mentre il secondo tenta di stabilire, tramite un simpatico gioco, l’effettiva empatia che c’è tra Ben Barnes e Jessie Mei Li.

Tratta dai bestseller di fama mondiale della trilogia Grisha, dello scrittore Leigh Bardugo, Tenebre e Ossa torna per una seconda stagione che piena di nuove amicizie, storie d’amore, combattimenti epocali, epiche avventure… nonché uno scioccante segreto di famiglia che potrebbe distruggere tutto.

Nel cast abbiamo Jessie Mei Li (Alina Starkov), Archie Renaux (Malyen Oretsev), Freddy Carter (Kaz Brekker), Amita Suman (Inej Ghafa), Kit Young (Jesper Fahey), Danielle Galligan (Nina Zenik), Daisy Head (Genya Safin), Calahan Skogman (Matthias Helvar), Lewis Tan (Tolya Yul-Bataar), Anna Leong Brophy (Tamar Kir-Bataar), Jack Wolfe (Wylan Hendriks), Patrick Gibson (Nikolai Lantsov) e Ben Barnes (il Generale Kirigan).

Sinossi della serie:

Alina Starkov è in fuga. Icona di speranza, ma al contempo anche sospettata di tradimento da alcuni, è decisa a sconfiggere la Faglia d’Ombra e a salvare Ravka dalla rovina, ma il generale Kirigan è tornato per finire ciò che aveva iniziato. Sostenuto da un nuovo e terrificante esercito di mostri delle tenebre apparentemente indistruttibili e da temibili reclute Grisha, Kirigan è più pericoloso che mai. Per prepararsi ad affrontarlo, Alina e Mal riuniscono i loro nuovi formidabili alleati e attraversano tutto il continente per trovare due creature mitiche, in grado di aumentarle i poteri. Intanto, a Ketterdam, i Corvi devono creare nuove alleanze mentre affrontano vecchi rivali e risentimenti ancora più antichi che minacciano la loro posizione nel Barile… oltre alle loro stesse vite. Quando intravvedono l’occasione di un colpo mortale, i Corvi si rimettono di nuovo in rotta di collisione con il leggendario Evocaluce.

