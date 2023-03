Fincantieri annuncia l’espansione del Cantiere di Riva Trigoso

Il progetto di Fincantieri con il Comune di Sestri mira a creare un insediamento produttivo di rilevanza nazionale, rispettando l’ambiente circostante e rappresentando un esempio virtuoso di collaborazione per lo sviluppo sostenibile del territorio. Il protocollo è stato firmato dal governatore della Regione Liguria, dall’amministratore delegato di Fincantieri e dal vicesindaco reggente di Sestri Levante. L’amministratore delegato di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, si è detto soddisfatto della firma del Protocollo d’intesa per l’ampliamento del cantiere di Riva Trigoso e la creazione di una nuova viabilità.

Secondo Folgiero, questo accordo rappresenta un passo importante per Fincantieri e per il territorio circostante, poiché consente di mettere in sicurezza l’infrastruttura del cantiere, potenziare la produzione e preservare l’effetto volano occupazionale del cantiere conciliandolo con la tutela dell’ambiente e il miglioramento della viabilità urbana. Folgiero ha ringraziato le Istituzioni, Regione Liguria e Comune di Sestri Levante, per la cooperazione che ha permesso di armonizzare le istanze del territorio con le opportunità aziendali e di migliorare la qualità di vita della comunità che ospita lo stabilimento.

Fincantieri ha dichiarato di volersi impegnare a definire le opere previste nel progetto di ampliamento del cantiere, a monitorare la dinamica costiera e a mantenere carichi di lavoro adeguati, mentre l’amministrazione comunale di Sestri Levante si è impegnata a verificare il rispetto degli indirizzi votati dal Consiglio comunale e a fornire il supporto necessario nella progettazione della viabilità alternativa. Non solo, si è anche impegnata a promuovere ulteriori interventi di sviluppo del cantiere con opere infrastrutturali a beneficio della collettività, definendo gli aspetti realizzativi e reperendo forme di finanziamento.