CRN lancia il M/Y 139, un megayacht in acciaio e alluminio

Il cantiere CRN ha varato un nuovo megayacht, il Progetto CRN 139, ieri presso la Superyacht Yard Ferretti Group con una cerimonia privata. Il megayacht, lungo 72 metri con una larghezza di 12,40 metri e un tonnellaggio lordo di 1880 GT, è stato progettato interamente da CRN, con la collaborazione di Vallicelli Design per le linee esterne e Nuvolari Lenard per gli interni e la compartimentazione.

Il nuovo megayacht sartoriale, costruito in acciaio e alluminio, ha una lunghezza di 72 metri, sei ponti, e può ospitare fino a 12 ospiti e 19 membri dell’equipaggio. Il CRN M/Y 139 è stato progettato con un forte carattere che bilancia funzionalità e design, con linee esterne morbide ed eleganti. La nave offre ampi spazi esterni e interni per una vita a bordo confortevole e privata per l’armatore e la sua famiglia.

Una delle sue caratteristiche uniche sono le grandi finestre a tutta altezza che alleggeriscono l’impatto volumetrico complessivo. Il nuovo CRN M/Y 139 di 72 metri è un esempio dell’abilità di CRN nella progettazione e costruzione di yacht unici e distintivi, che riflettono la personalità, la visione e lo stile degli armatori. Attualmente, CRN sta costruendo altri tre yacht fully custom presso il polo nautico di Ancona, insieme a diversi altri yacht delle marche del gruppo Ferretti. Inoltre, sono in corso 27 produzioni di Custom Line in contemporanea nei capannoni e nelle banchine per le attività di completamento, test e collaudo, e consegna agli armatori.