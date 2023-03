Bing Chat ora può anche generare immagini, ecco come c’è da sapere sulla nuova funzione

Bing Chat, il chatbot basato su IA integrato all’interno del motore di ricerca di Microsoft, ora può anche generare immagini, partendo da un promt dell’utente. Insomma, basta istruire l’IA descrivendo l’immagine che vogliamo ottenere, e il tool la genererà automaticamente per noi.

La nuova funzione si basa sul modello DALL-E, che è sempre di OpenAI, proprio come GPT-4, la tecnologia che alimenta l’IA conversazionale. Microsoft sostiene che l’IA generativa si basa su una versione “avanzata” di DALL-E e, dunque, non si tratterebbe della stessa versione dell’IA normalmente messa a disposizione del pubblico.

Il Bing Image Creator è alimentato da una “versione avanzata” del modello DALL-E di OpenAI e consentirà agli utenti di Bing di creare immagini semplicemente scrivendo ciò che si desiderano generare.

“Per le persone che hanno accesso alla versione di anteprima di Bing, il Bing Image Creator sarà completamente integrato nell’esperienza di chat di Bing e sarà disponibile all’interno della modalità Creativa”, ha spiegato Yusuf Mehdi, responsabile marketing di Microsoft per i consumatori. “Digitando una descrizione di un’immagine, fornendo ulteriore contesto come la posizione o l’attività e scegliendo uno stile artistico, Image Creator genererà un’immagine”.

Nel frattempo, Microsoft ha integrato Bing Chat all’interno del suo browser Edge. L’aggiornamento è già disponibile per tutti: dovreste, infatti, aver già notato una nuova icona con la B di ‘Bing’ in alto a destra, proprio a fianco della vostra immagine profilo e dei tre puntini per accedere alle impostazioni.