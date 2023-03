SnyderCon 2023: Zack Snyder parla della nuova uscita al cinema dei suoi film DC

Ad aprile negli Stati Uniti ci sarà un’uscita speciale al cinema dei film DC realizzati da Zack Snyder, un evento chiamato SnyderCon 2023 che culminerà con la distribuzione in sala in versione IMAX della sua Justice League, che è uscita nel 2021 sul piccolo schermo. Il regista ha di recente parlato dell’evento.

Ecco le sue parole:

Sarà un modo interessante di proporre diverse cose positive tutte insieme. Avrei sempre voluto far vedere tutti e tre i film al cinema, e non ero sicuro che sarebbe potuto accadere. Per quanto riguarda la versione IMAX di Justice League in alcune occasioni l’abbiamo fatta vedere in bianco e nero, e non pensavo che avremmo potuto far vedere quella a colori al cinema.

L’evento servirà anche per raccogliere fondi per la American Foundation for Suicide Prevention e per la The Autumn Snyder Tribute Fund. Lo SnyderCon 2023 si svolgerà nelle città di Pasadena e Los Angeles il 28, 29 e 30 aprile, con delle proiezioni di L’Uomo d’Acciaio, Batman v Superman e Justice League che saranno seguite da sessioni di domande e risposte con lo stesso Zack Snyder presente in sala.