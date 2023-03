Shazam! Furia degli Dei – Rachel Zegler si scaglia contro chi critica il film

Rachel Zegler ha voluto rompere la catena di critiche che hanno accompagnato l’uscita di Shazam! Furia degli Dei, e si è sfogata sui social, trovando anche un suo modo per consigliare ai fan di andare a vedere il lungometraggio DC.

Ecco le sue parole:

Il nostro film è molto buono, ed io ho adorato lavorarci. Andate a vederlo e dategli una possibilità. Se non fosse stato meritevole non avrebbe ottenuto un 85% di approvazione da parte del pubblico. Alcune persone sembrano essere meschine senza avere un motivo. So che ci sono un sacco di cose senza senso, ma il nostro film merita, ed è valido. Oggi come oggi fa figo odiare le cose. E va bene così, ma il nostro progetto vale.