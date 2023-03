L’OPPO Find X6 sarà fatto esattamente così

Tra poche ore, OPPO presenterà la nuova serie Find X6. Si tratta della sua serie flagship, dedicata ai consumatori più esigenti che vogliono avere in tasta uno smartphone Android con specifiche da top di gamma. Per questa ragione, l’attesa è davvero alta.

La buona notizia è che possiamo già fornirvi moltissime informazioni affidabile sui telefoni, grazie alle numerose fughe di notizie avvenute in queste ore.

La presentazione ufficiale è attesa per le 14:00 di domani 21 marzo (ora locale, presentazione in Cina). L’evento è destinato al mercato asiatico e non sappiamo se gli Oppo Find X6 saranno disponibili fin da subito anche in Europa o se, al contrario, sarà necessario aspettare qualche mese. A dire il vero, non sappiamo nemmeno se il modello Pro arriverà mai in Italia.

Del Find X6 Pro conosciamo già molte caratteristiche. Avrà un display 2K da 6,82 pollici, prodotto dalla Samsung. Il cuore del device sarà il chipset Snapdragon 8 Gen 2, punta di diamante dell’offerta top di gamma Android per il 2023. Due tagli di memoria – 12 e 16GB di RAM – e storage da 256 GB UFS 4.0.

Ancora una volta sarà presente l’apprezzato chip dedicato all’ottimizzazione fotografica, il MariSilicon X. Quanto al comparto fotografico, troveremo un 50MP principale e un ultra grandangolare + teleperiscopio, sempre da 50MP. La batteria è da 5000 mAh, con supporto alla ricarica a 100W.

Evan Blass nel frattempo ha pubblicato alcuni render che svelano lo smartphone in diverse angolazioni. Il prossimo top di gamma di OPPO sarà fatto così: