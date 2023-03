L’FBI sostiene di aver arrestato il fondatore di BreachForum

Il portale viene usato dagli hacker come mercato nero per la compravendita di materiale rubato (credenziali d'accesso, data leak e codici delle carte di credito).

L’FBI ha annunciato di aver arrestato il presunto fondatore e amministratore di uno dei più importanti forum dedicati all’hacking: BreachForum. Il portale era usato soprattutto come mercato nero per la compravendita di materiale rubato (credenziali d’accesso, data leak e codici delle carte di credito) in seguito alla violazione di sistemi aziendali.

Nonostante l’arresto del fondatore, gli altri amministratori del forum sostengono di aver pieno accesso a tutte le credenziali. In altre parole: BreachForum continuerà a funzionare senza interruzioni. Almeno per ora.

Le autorità statunitensi hanno arrestato mercoledì un uomo di New York ritenuto essere Pompompurin, il proprietario del forum di hacking BreachForums. Secondo i documenti del tribunale, è stato accusato di aver facilitato la diffusione di informazioni rubate e l’accesso abusivo a sistemi informatici.

Mentre il presunto proprietario di BreachForums è assente, un amministratore del forum ha dichiarato che il sito continuerà a operare nella sua attuale capacità. L’amministratore ha aggiunto di avere pieno accesso all’infrastruttura del sito e di poter continuare a far funzionare il forum.

Pompompurin è un nome noto nella scena dei data breach. In passato è stato un membro di alto profilo del forum di cybercrime RaidForums.Dopo che l’FBI ha sequestrato RaidForums nel 2022, Pompourin ha creato un nuovo forum chiamato ‘BreachForums’ per colmare il vuoto.

Da allora è diventato il più grande forum dedicato alla compravendita di informazioni ottenute da data breach e viene comunemente usato dai cyber criminali per diffondere dati rubati.