Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere: Ciarán Hinds, Rory Kinnear e Tanya Moodie nel cast

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, una delle serie di maggior successo negli ultimi anni – vista da oltre cento milioni di persone in tutto il mondo e successo globale divenuta serie Original di Prime Video di maggior successo in ogni territorio alla sua prima stagione – ha annunciato che gli acclamati attori Ciarán Hinds, Rory Kinnear e Tanya Moodie si sono uniti al cast della serie, in ruoli ricorrenti, per la seconda stagione, attualmente in produzione nel Regno Unito.

Si tratta di tre interpreti molto noti e pluripremiati: Hinds è recentemente apparso nella serie comico-drammatica The Dry (BritBox), Kinnear attualmente lo si può vedere nella serie di Taika Waititi Our Flag Means Death (HBO Max), mentre tra i recenti ruoli cinematografici interpretati da Moodie figurano quello del Generale Parnadee in Star Wars – L’ascesa di Skywalker di J.J. Abrams e quello di Delia nell’Empire of Light di Sam Mendes.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere porta per la prima volta sugli schermi le eroiche leggende della mitica “Seconda Era” della storia della Terra di Mezzo. Questo dramma epico si svolge migliaia di anni prima degli eventi narrati in Lo Hobbit e ne Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien, e porta gli spettatori in un’era lontana in cui furono forgiati grandi poteri, regni ascesero alla gloria e caddero in rovina, improbabili eroi furono messi alla prova, la speranza appesa al più esile dei fili, e il più grande cattivo mai uscito dalla penna di Tolkien minacciò di far sprofondare tutto il mondo nell’oscurità. Partendo da un momento di pace molto relativa, la serie segue un gruppo di personaggi – alcuni già noti, altri nuovi – mentre si apprestano a fronteggiare il temuto ritorno del Male nella Terra di Mezzo. Dalle più oscure profondità delle Montagne Nebbiose alle maestose foreste della capitale elfica di Lindon, dall’isola mozzafiato del regno di Númenor fino ai luoghi più estremi sulla mappa, questi regni e personaggi costruiranno un’eredità che sopravvivrà ben oltre il loro tempo. La prima stagione è ora integralmente disponibile su Prime Video, mentre la seconda arriverà prossimamente.

