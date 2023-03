Il cloud gaming ricoprirà un ruolo sempre più importante nel futuro di Netflix

Netflix ha annunciato di star ancora lavorando ad un servizio di cloud gaming, che possa potenziare la sua presenza all’interno del settore. Attualmente Netflix offre alcuni videogiochi per smartphone, sviluppati anche da alcuni studi che ha acquistato nel corso del tempo.

In futuro – spiega l’azienda – sarà possibile riprodurre i videogiochi prodotti e distribuiti da Netflix virtualmente su qualsiasi dispositivo. Questo perché non sarà più necessario salvarli: basterà una buona connessione ad internet.

Mike Verdu, VP della divisione gaming di Netflix, ha aggiunto che la compagnia sta “esplorando molto seriamente” la possibilità di lanciare un servizio di cloud glaming. Il progetto sarebbe ancora in una fase embrionale e verosimilmente sarà necessario ancora molto tempo prima di vedere un servizio in cloud di Netflix.

“Siamo ancora in una fase molto iniziale. Tuttavia, ritenimao che il cloud gaming offrirà ai giocatori un nuovo modo per accedere ai giochi su qualsiasi schermo, senza frizioni o complicazioni. Come potete immaginare, vogliamo che siate liberi di riprodurre i giochi di Netflix su qualsiasi dispositivo che possedete.