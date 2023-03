Hogwarts Legacy, la presenza di compagni era prevista ma poi è stata tagliata?

A quanto pare Hogwarts Legacy, doveva inizialmente includere la possibilità di affrontare diverse missioni con alcuni compagni. A rivelarlo sono stati alcuni utenti di Reddit che, attraverso l’utilizzo di una mod, si sono accorti della presenza di diversi dialoghi segreti tra personaggi. Un elemento che suggerisce che in origine fosse prevista l’implementazione di una feature di questo tipo.

Gli utenti di Reddit spiegano che, se si utilizza la Companions Mod in alcune missioni specifiche del gioco è possibile ascoltare dialoghi esclusivi di alcuni NPC che faranno commenti sulla quest. Si tratta solo di piccole frasi, ma la loro presenza, in momenti in cui questi i personaggi non effettivamente previsti, è sicuramente strana e fa pensare alla presenza di contenuti tagliati durante le fasi finali dello sviluppo. Difficile dire se questi contenuti verranno reinseriti in futuro con aggiornamenti o DLC, ma in ogni caso quella emersa resta una scoperta senza dubbio interessante.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Hogwarts Legacy è ora disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC il 10 Febbraio 2023. La versione per la generazione precedente di console, invece, subirà un discreto ritardo rispetto al previsto: uscirà infatti il 5 maggio 2023 su PlayStation 4 e Xbox One ed il 25 Luglio 2023 su Nintendo Switch.

