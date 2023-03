Zack Snyder annuncia una possibile nuova distribuzione dei suoi film DC

Dopo il video in cui ha utilizzato la voce di Darkseid, Zack Snyder ha sfruttato Vero per condividere un post in cui ha mostrato il Superman di Henry Cavill, indicando i suoi tre lungometraggi DC, accompagnati dalle date del 28, 29 e 30 aprile. In molti stanno iniziando a pensare si possa trattare di una nuova distribuzione di Man of Steel, Batman v Superman e Justice League direttamente al cinema.

Ecco l’immagine condivisa da Zack Snyder.

Nelle parole del testo che si sovrappone all’immagine c’è scritto:

La vita è un ciclo, dalla nascita alla morte, fino alla resurrezione. Ed anche il percorso di un eroe è ciclico, una continua percorso fatto di crescita e trasformazione.

Molti appassionati vorrebbero che Zack Snyder possa continuare a lavorare nell’universo DC, magari con un progetto parallelo promosso dai CEO dei DC Studios Jams Gunn e Peter Safran. Vedremo se queste date segneranno l’inizio di un nuovo percorso.

Contattato su una possibile collaborazione con i DC Studios, qualche mese fa, Zack Snyder aveva dichiarato di non aver ricevuto ancora alcuna chiamata.