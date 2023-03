Il Gladiatore 2: Barry Keoghan nel cast del film

Per Il Gladiatore 2 è stato annunciato un nuovo importante ingresso nel cast: stimo parlando di Barry Keoghan, già visto di recente in The Batman nei panni del Joker. Non è la prima volta che un interprete del pagliaccio del crimine si trova sul set de Il Gladiatore, considerando che Joaquin Phoenix è stato il villain del primo lungometraggio.

L’ingaggio di Barry Keoghan ancora non è definitivo, considerando che si parla di trattative per la parte, ma, di solito, quando si arriva a questo punto, e la notizia diventa di dominio pubblico, si è praticamente arrivati all’ufficialità. Barry Keoghan sarà il co-protagonista de Il Gladiatore 2 al fianco di Paul Mescal.

Il suo ruolo sarà quello dell’imperatore Geta, personaggio realmente esistito nella storia romana, vissuto tra il 189 ed il 211 D.C., e dal nome completo Publio Settimio Geta. Fu co-imperatore assieme al fratello Caracalla, che però lo fece uccidere ordinando anche la damnatio memoriae. Vedremo quanto il film prenderà spunto da questi fatti storici.

Ridley Scott ritornerà per curare la regia de Il Gladiatore 2, dopo aver scritto la sceneggiatura assieme a David Scarpa.