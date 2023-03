The Flash: le musiche del Batman di Danny Elfman nella colonna sonora (video)

Le musiche di Danny Elfman che sono state utilizzate nei film di Batman di Tim Burton saranno presenti anche in The Flash. Ecco il video.

16—Mar—2023 / 11:13 AM

Oltre a Michael Keaton, il film The Flash inserirà al suo interno anche un altro elemento dei film su Batman realizzati da Tim Burton negli anni Novanta: stiamo parlando delle musiche di Danny Elfman, che saranno inglobate all’interno della colonna sonora.

Lo ha rivelato lo stesso regista Andy Muschietti, che ha postato su Instagram un video in cui è stato mostrato il lavoro di un gruppo di coristi, coordinati dal compositore Benjamin Wallfisch, che riproducono proprio degli spezzoni della parte sonora del Batman1989.

Ecco il filmato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andy Muschietti (@andy_muschietti)

Benjamin Wallfisch ha già lavorato con Muschietti alla colonna sonora dei due capitoli cinematografici di IT, ed il filmmaker lo ha scelto anche per il progetto su The Flash. Mentre Danny Elfman ha lavorato sia sulle musiche di Batman 1989 che su quelle di Batman – Il Ritorno del 1992.

In The Flash troveremo Ezra Miller come protagonista, affiancato dal Batman di Michael Keaton, dal Generale Zod di Michael Shannon, dal Bruce Wayne di Ben Affleck. E ci saranno anche nel cast Kiersey Clemons nei panni di Iris West, Maribel Verdú che farà Nora Allen, e Ron Livingston che interpreterà il padre di Barry.