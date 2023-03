Tenebre e Ossa 2: da oggi disponibile su Netflix

Da oggi, 16 marzo, è disponibile sulla piattaforma streaming Netflix Tenebre e Ossa 2, la seconda stagione della serie TV con protagonisti Jessie Mei Li e Ben Barnes. Si tratta di uno dei titoli più attesi di questo mese.

Qui sotto trovate il trailer di Tenebre e Ossa 2.

Per la seconda stagione troviamo questa sinossi:

Alina Starkov è in fuga: questa icona di speranza che alcuni sospettano di tradimento ha intenzione di sconfiggere la Faglia d’Ombra e a salvare Ravka dalla rovina, ma il generale Kirigan è tornato per finire ciò che aveva iniziato. Kirigan è supportato da un nuovo e terrificante esercito di mostri delle tenebre all’apparenza indistruttibili e da temibili reclute Grisha, Kirigan è più pericoloso che mai. Per prepararsi ad affrontarlo, Alina e Mal riuniscono i loro nuovi formidabili alleati e attraversano tutto il continente per trovare due creature mitiche, in grado di aumentare i poteri di lei. Intanto a Ketterdam i Corvi devono creare nuove alleanze, ma devono affrontare anche vecchi rivali e risentimenti ancora più antichi che minacciano la loro posizione nel Barile, oltre alle loro stesse vite. Quando intravvedono l’occasione di un colpo mortale, i Corvi si rimettono di nuovo in rotta di collisione con il leggendario Evocaluce.

La serie è stata ideata nel 2021 da Eric Heisserer.