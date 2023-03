Superman: Legacy – James Gunn sarà il regista del film

Dopo che Tom King aveva suggerito la possibilità che James Gunn decidesse di mettersi alla regia di Superman: Legacy, ora la notizia è ufficiale: sarà proprio il CEO dei DC Studios a stare dietro la macchina da presa del progetto.

L’annuncio ufficiale è arrivato attraverso la Warner Bros. Discovery, che ha diffuso anche la sinossi di Superman: Legacy. Eccola:

Già l’altro CEO dei DC Studios, Peter Safran, aveva parlato di Superman: Legacy descrivendolo in questa maniera:

Non è una storia d’origini, piuttosto racconterà del tentativo di Superman di bilanciare le sue origini kryptoniane con la sua vita sulla Terra. Lui rappresenta la giustizia, la verità, e lo stile americano, ed è un buono in un mondo in cui essere buoni è considerato una cosa di vecchio stile.