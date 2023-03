Shazam! Furia degli Dei, la recensione del nuovo film DC

Shazam! Furia degli Dei da oggi è finalmente disponibile nelle sale italiane. Dopo diversi rinvii dovuti alla pandemia e non solo, ecco che i fan del primo Shazam possono finalmente ammirare sul grande schermo il tanto atteso sequel. Shazam! Furia degli Dei mantiene le promesse presentate nei vari trailer promozionali ed alza l’asticella rispetto al primo film: la pellicola di David F. Sandberg è colorata e divertente come il primo film, parla di famiglia, eredità e discendenza. Le risate si generano in maniera genuina dall’inizio alla fine, e non mancano i riferimenti alla cultura pop e a tutti (o quasi) i franchise di casa Warner Bros. La presenza di Rachel Zegler dona alla pellicola un tocco di romanticismo e dolcezza che non guasta mai, e Helen Mirren è sempre magnifica. Il vero villain del film è leggermente debole e stereotipato, ma non danneggia il cuore dell’opera nella sua interezza. Ecco la nostra recensione di Shazam! Furia degli Dei.

Shazam! Furia degli Dei, un film divertente per tutta la famiglia

Shazam! Furia degli Dei è un buon sequel capace di lasciare lo spettatore pienamente soddisfatto. Il primo film era stato una gradevole sorpresa. Nel 2019 il DC EU non se la stava certo passando bene e la concorrenza dei Marvel Studios era spietata. Stare al passo con gli altri cinecomics è sempre stato il tallone di Achille di Warner Bros. Impossibile reggere il confronto nonostante i personaggi DC abbiano tutto il potenziale per poter sviluppare trame davvero molto interessanti. Con Shazam, per una volta, Warner non si è preoccupata di tirare le fila del suo universo ma ha “semplicemente” costruito un personaggio che funziona, e anche davvero bene. Shazam è colorato, divertente, autoironico e strafottente. Non teme il confronto con personaggi più forti o famosi di lui, anzi è un vero fan e questo ha fatto subito empatizzare i fan della DC con il nuovo eroe di casa Warner.

Il successo di Shazam si è diffuso anche mediante il passaparola e speriamo che proprio questo possa spingere le persone ad andare in sala per vedere Shazam! Furia degli Dei. La nuova pellicola di David F. Sandberg arriva nelle sale mondiali al limite del tempo massimo ma convince e conquista. Sappiamo tutti che il futuro del personaggio dopo l’arrivo di James Gunn dietro la scrivania dei DC Studios è più incerto che mai. Al momento non sono previsti nuovi film per il personaggio o almeno non sono stati annunciati da Gunn tra quelli in elenco e in arrivo nei prossimi anni. Mai dire mai, auguro alla pellicola un grande successo in modo che almeno il buon Zachary Levi possa essere confermato nel ruolo.

Shazam! Furia degli Dei mantiene le promesse vantate nei trailer: si tratta di un film per tutta la famiglia che fa ridere genuinamente dall’inizio alla fine. Il sequel di Shazam è l’esatta prosecuzione della linea narrativa tracciata con il primo film. In Shazam! avevamo conosciuto la famiglia Vasquez e tutti i problemi che la circondavano: Billy, il nostro protagonista, non si sentiva a casa, era solo e non desiderava chiedere aiuto. Soltanto sul finale impara che poteva contare sul supporto dei suoi fratelli e delle sue sorelle.

Shazam! Furia degli Dei parte proprio da questo insegnamento: ora il potere di Shazam è equamente ripartito tra tutti i fratelli Vasquez e Billy desidera agire sempre e solo da squadra. Il team dei nuovi supereroi non è proprio pienamente organizzato ma cerca in tutti i modi di salvare la popolazione locale, ci riesce ma non senza attirare l’attenzione o causare qualche danno. L’alternanza tra ragazzini ed eroi maturi si conferma un punto a favore della pellicola: l’eroe maturo incarna i valori di forza e potenza ma racchiude dentro di sé l’animo ribelle, scapestrato e goliardico del vero ragazzino. Assolutamente divertenti sono tutti i momenti in cui sullo schermo compare Adam Brody, a dir poco esilarante. L’attore non sta prendendo parte attiva alla vita di Hollywood da diversi anni: dopo The O.C, la serie che ha lanciato la sua carriera, ha preso parte a poche pellicole dal grande richiamo e si è ritrovato confinato soprattutto in ambito televisivo. Grazie a Shazam! ora Brody è tornato sotto la luce della ribalta, chissà che non riesca ad ottenere qualche altro ruolo cinematografico interessante.

Billy e Freddy sono sempre loro, cresciuti, maturati ma ugualmente fintamente forti e profondamente fragili. L’amicizia che lega i due personaggi è palpabile e la chimica tra di loro è genuina: un’ottima scelta di casting quella di assumere Asher Angel e Jack Dylan Grazer nei due rispettivi ruoli.

La pellicola è un omaggio sia alla cultura pop, grazie ai toni colorati e sgargianti e alle innumerevoli battute volte a citare fenomeni di culto, che ai vari franchise di casa Warner Bros e non solo. Tra i film citati o anche solo lontanamente ricordati troviamo Harry Potter e Lo Hobbit, oltre ad ovviamente tutte le pellicole del DCEU e alla saga di Fast and Furios. Non mancano qualche riferimento alla concorrenza Marvel, giustamente, dato che la casa delle idea più volte ha citato gli eroi DC.

Come avrete già intuito da soli, Shazam! Furia degli Dei è un film per tutta la famiglia: chiunque, dal più grande al più piccolo può andare in sala a vederlo e restarne affascinato. Non è assolutamente volgare né eccessivo, è pensato per poter essere visto da grandi e piccini senza deludere né l’uno né l’altro. Forse alcune battute sono ad appannaggio di un pubblico più maturo, ma soltanto perché solo gli adulti o i ragazzi sopra una certa età avranno visto tutte le pellicole citate riuscendo a collegare tutti i puntini lasciati in sospeso. Il divertimento è studiato per tutte le età e le risate sono garantite. Il pubblico riderà di gusto tante volte nel corso della visione di Shazam Furia degli Dei e sono quasi certa che in tanti non vedranno onestamente l’ora di rivederlo in sala al più presto.

L’azione è in classico stile di DC, pregi e difetti compresi. Se vi è piaciuta il tipo di azione proposta nelle ultime pellicole degli studios, come ad esempio Wonder Woman 1984 o Black Adam, adorerete anche quella di Shazam! Furia degli Dei. Ovviamente non mancano i collegamenti anche con il film precedenti pure sotto l’aspetto della regia dei vari scontri. Le scelte di regia compiute da David F. Sandberg per quanto riguarda i film di Shazam sono molto apprezzabili, diverse rispetto alle classiche sequenze proposte da Snyder anche se non risultano estremamente innovative. Le varie scene action sono in ogni caso comunque ben distinguibili e nettamente superiori rispetto a tutte quelle de fu DC EU.

Zachary Levi resta sempre il perfetto Shazam! Non delude e mantiene le aspettative generale nei trailer. I tempi comici dell’attore sono perfetti. Zacahary risulta credibile in ogni scena: sia nelle vere e proprie scene action in cui mette in mostra l’incredibile fisicità costruita con tanti sforzi, che nelle tante scena comiche. Ogni passaggio da Shazam a Billy è privo di sospetti, mi spiego meglio: Zachary rende perfettamente credibile il passaggio da ragazzino ad uomo maturo, questo è possibile grazie al fatto che l’attore riproduce fedelmente ogni tratto caratteriale di Billy. Shazam è l’eroe muscoloso e potente solo in superficie, nel profondo conserva le fragilità, le insicurezze e le debolezze di Billy.

Arriviamo al temuto ambito degli effetti speciali: potete stare tranquilli, visto che sono molto meglio rispetto a quelli visti nei precedenti film dell’universo DC, ma comunque rimangono non eccellenti. Diciamo che il livello è lo stesso del primo film di Shazam. Unico problema, forse nemmeno troppo evidente, è il drago presente dalla seconda metà del film in avanti: come avrete visto già dal trailer, il drago non vuole essere iperrealistico come quelli presenti in House of the Dragon, ma la volontà degli addetti agli effetti speciali del film, così come quella del regista, era di lasciarlo completamente avvolto dall’aura fantasy. Il drago presenta crepe, spazi vuoti ed è visivamente incompleto, fa però il suo lavoro. Non crea increspature nella credibilità del film e non sospende la fantasia dello spettatore. Shazam! Furia degli Dei è un film che non vuole essere visivamente ineccepibile o perfetto, il suo scopo è quello di intrattenere e divertire.

Un tasto semi dolente però doveva esserci ed è rappresentato dalle villain del film. Dalle prime immagini promozionali o dal trailer siamo portati a pensare che le leggendarie dee interpretate da Helen Mirren, Lucy Liu e Rachel Zegler siano le vere villain della pellicola. Come scoprirete durante la visione del film, in realtà le Figlie di Atlante agiscono per scopi puramente personali ma necessari. Il loro mondo è stato distrutto per colpa degli umani e desiderano ripristinare la vita nel for universo a qualunque costo, non importa se nel farlo potrebbero danneggiare uno e più dei protagonisti della storia. Come avrete già intuito si tratta di villain abbastanza caricaturali, eccessive e megalomani. Il desiderio di vendetta è forte e la volontà di trovare un capro espiratorio ancora di più. Da un lato è apprezzabile che la DC abbia scelto di inserire in Shazam! Furia degli Dei villain donne, forti, determinate e senza peli sulla lingua. Per anni i fan chiedevano maggiore rappresentazione e Shazam! Furia degli Dei esaudisce questo desiderio, peccato che la resa non sia esattamente quella sperata. Non era necessario rendere le cattive così sopra le righe, così caricaturali e macchiettistiche, in particolare il personaggio di Lucy Liu. Bastava davvero poco per creare dei personaggi credibili e affascianti. Nonostante il carisma di Helen Mirren nemmeno il suo personaggio riesce a risultare autentico. Si salva solo Anthea, interpretata da Rechel Zegler.

Rachel Zegler dona la dolcezza e il romanticismo di cui la DC aveva bisogno

Tutta la dolcezza del film la regala la splendida Rachel Zegler: l’attrice che presto vedremo nei panni della protagonista del film prequel di Hunger Games, La ballata dell’usignolo e del serpente, ci regala un’ottima interpretazione in Shazam! Furia degli Dei. Rachel è Anthea, una delle Figlie di Atlante, che si reca sulla terra per scoprire usi e costumi, per conoscere meglio gli umani, e finirà così per scontrarsi con Billy e Freddy. La relazione tra i ragazzini si instaura in maniera molto naturale e per nulla forzata. Forse si trovano fin troppo in sintonia dall’inizio ma questa scelta non stona con il resto della pellicola. Anthea è immortale e da sempre è affasciante dagli umani, incontrare Freddy e scoprire che è tanto dolce e coraggioso nonostante le sue difficoltà fisiche, la spinge ad aprirsi ed a mostrarsi per la persona che è realmente. Anthea è tra le Figlie di Atlante quella con maggiore sensibilità verso il genere umano. Comprende che salvare il loro mondo è a conti fatti la missione che deve compiere ma non intende farlo a cuor leggero. La chimica tra Rachel Zegler e Jack Dylan Grazer è palpabile. Si nota che tra i due si è sviluppata una tenera, sincera e genuina amicizia. La Zegler si è inserita davvero bene nel cast del film DC, sembra che faccia parte dell’universo di Shazam fin dal principio.

Ottima è anche la sinergia tra l’attrice e Adam Brody, nelle poche scene in cui Freddy veste i panni dell’eroe da tutti i poteri + 1. Brody riesce ad interpretare l’eroe forte e potente senza trascurare la parte del ragazzino. Le sembianze sono quelle di un adulto maturo e consapevole ma l’animo è quello del dolce e innocente Freddy. Rachel Zegler, inoltre, non ha mai nascosto di essere una fan dell’attore di The O.C, infatti recentemente ha proprio dichiarato di essere un’accanita sostenitrice di Adam Brody da anni.In realtà lo potevamo capire anche da soli semplicemente osservando le ultime foto che la Zegler ha condiviso sui suoi profili social.

Oltre alla dolcezza e ad un’importante dose di spensieratezza che il personaggio dona alla pellicola, Anthea possiede il potere esteticamente più interessante del film: sposta gli elementi inumani a suo piacimento nello spazio. Non si tratta di semplici spostamenti, modifica la struttura di interi palazzi, costruzioni ed ambienti a scopo di difesa. Visivamente è il potere più accattivante che la DC abbia proposto negli ultimi anni. Peccato che non sappiamo quando e se rivedremo la Zegler in future pellicole dei DC Studios: sicuramente è palese che l’attrice si sia trovata molto bene a lavorare con gli addetti ai lavori dei Warner Bros studios.