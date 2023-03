Redfall: story trailer dell’attesissimo FPS di Arkane Austin

Chi sono i vampiri supremi? Da dove vengono? E perché terrorizzano la cittadina un tempo tranquilla di Redfall, Massachusetts? Finalmente le domande dei fan di Arkande Austin trovano una risposta nel nuovo, inquietante (e al contempo esaltante) trailer dello sparatutto a mondo aperto dall’importante deriva narrativa in arrivo da Bethesda il prossimo 2 maggio.

In questo trailer incentrato sulla storia, facciamo un tuffo nell’oscuro passato della misteriosa e infida Aevum, per scoprire i sinistri esperimenti che hanno sconvolto questa pittoresca isola di pescatori. Che giochiate da soli o insieme a un massimo di tre amici, toccherà a voi affrontare la Aevum e liberare Redfall dall’oscurità che l’attanaglia.

Redfall è uno sparatutto in soggettiva cooperativo, caratterizzato da un mondo aperto e una narrativa accentuata, sviluppato da Arkane Austin, pluripremiati creatori di titoli come Prey e Dishonored. I

Redfall sarà disponibile per Xbox Series X|S e PC dal 2 maggio 2023. I giocatori possono preordinare il gioco ora o giocare dal giorno di uscita con Game Pass.

Sinossi:

L’isola di Redfall, nel Massachusetts, è assediata da una legione di vampiri che ha oscurato il sole, interrompendo le vie di comunicazione con il mondo esterno. Esplorate il mondo aperto e tuffatevi in una coinvolgente campagna in cui vi ritroverete a svelare il mistero che si cela dietro la comparsa dei vampiri. Alleatevi con i pochi sopravvissuti, per combattere le creature che minacciano di dissanguare la città.

Giocate a Redfall da soli o insieme a un massimo di tre amici e affrontate i succhiasangue che tengono in ostaggio l’isola. Come da consuetudine nei titoli Arkane, potrete scegliere la strada da intraprendere sull’isola e il modo in cui affrontare la moltitudine di vampiri nel vostro obiettivo di scoprire la causa dell’invasione dei succhiasangue e di porre fine alla loro minaccia. Esplorate un dettagliatissimo mondo aperto e portate la luce nei più oscuri recessi dell’isola combattendo per svelare i segreti dei vampiri. Scegliete tra una gamma di eroi dotati di abilità uniche e potenziabili ed equipaggiatevi con le armi personalizzabili che troverete sull’isola.

