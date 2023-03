La tuta degli astronauti americani che torneranno sulla Luna sarà fatta così

La NASA ha rivelato la nuova tuta spaziale che verrà indossata dagli astronauti che prenderanno parte alla missione Artemis, che, sul lungo periodo, mira a stabilire una presenza permanente sulla Luna.

La produce la Axiom, che ha vinto un contratto multimilionario con la NASA a settembre dell’anno scorso. L’azienda per il momento si è limitata a mostrare un prototipo della tuta e ad illustrarne le funzioni, le tute vere e proprio verranno consegnate alla NASA più avanti nel corso del tempo.

È stata realizzata combinando il know-how nato dalle precedenti esperienze della NASA con il programma Apollo con alcune caratteristiche delle tute spaziali più moderne, come quelle indossate dagli astronauti americani di servizio sulla ISS.

La tuta spaziale di Axiom per la Luna presenta un design personalizzato pensato per facilitare il movimento degli astronauti. Il casco ha luci montate sulla parte superiore e una telecamera video ad alta definizione sul lato sinistro.

Come le tute attualmente utilizzate dall’equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), la tuta spaziale di Axiom, ufficialmente chiamata Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU), utilizzerà uno zaino montato sulla parte posteriore per i sistemi di supporto vitale come l’ossigeno e il controllo termico. La tuta presenta anche importanti miglioramenti rispetto alle tute del programma Apollo in termini di caratteristiche di mobilità, che consentono all’equipaggio di piegare completamente le ginocchia in modo da poter raccogliere attrezzature o altri oggetti dalla superficie lunare.