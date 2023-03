Epic Games Store: gioco gratis del 16 marzo 2023 disponibile

Su Epic Games Store è possibile scaricare il gioco gratis della settimana che sarà disponibile da oggi 16 marzo al 23 marzo 2023. Si tratta di Warhammer 40.000: Gladius – Relics of War.

Il titolo è un gioco di strategia a turni 4X. In questo gioco, ambientato nell’universo di Warhammer, quattro fazioni si affrontano in una gigantesca guerra per il dominio sulle risorse del pianeta Gladius Prime. Leggiamo la descrizione ufficiale: “Gioca nei panni di una delle quattro iconiche fazioni di Warhammer (Astra Militarum, Space Marines, Orki o Necrons), ognuna con il suo unico stile di gioco e albero tecnologico. Esplora un mondo generato casualmente pieno di caratteristiche speciali e animali selvatici minacciosi che possono schiacciare il morale delle tue truppe. Prendi il controllo di potenti e antichi artefatti per ottenere un vantaggio sulle fazioni rivali.”

Vi ricordiamo che per scaricare gratuitamente il gioco su Epic Games Store, non dovrete far altro he accedere a questo indirizzo. Una volta completato il download, la copia digitale del gioco rimarrà a vostra disposizione per sempre e potrete scaricarlo sul vostro PC attingendo al catalogo virtuale dei videogiochi associati al vostro account Epic.