Zerocalcare in sostegno della squadra di calcio multata per uno striscione su Cutro

Zerocalcare è da sempre un personaggio pronto a schierarsi politicamente, e perciò ha deciso di sostenere la squadra di calcio dell’ Athletic Brighela, che la scorsa settimana è stata multata per essere scesa in campo con uno striscione relativo agli avvenimenti di Cutro. E per rispondere alla tragedia che ha provocato la morte di oltre ottanta migranti il fumettista di Rebibbia ha ripreso la frase “Cimitero Mediterraneo, basta morti in mare”.

Ecco il post di risposta dell’ Athletic Brighela.

La squadra ha replicato al fumettista utilizzando il suo stesso linguaggio, e scrivendo:

Che accollo che ci siamo pijate/i a sto giro, per fortuna che c’è il disegnetto, grazie (Z)ZeroCalcare!!! E grazie davvero di cuore a tutte le persone che ancora ci mandano messaggi di vicinanza.

Non siamo soli/e. Daje Athletic Brighéla!

Non molliamo di un centimetro.

L’Athletic Brighela è una squadra di dilettanti della bergamasca, che dopo essere scesa in campo con uno striscione sui fatti di Cutro ha ricevuto 550 euro di multa e la squalifica per il capitano e l’allenatore.