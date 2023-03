Samsung annuncia il piano per costruire un colossale impianto per la produzione di chip

Mercoledì Samsung Electronics ha annunciato un ambizioso progetto per la costruzione di un colossale impianto destinato alla produzione di chip. Secondo il governo coreano, sarà il più grande complesso per la produzione di semiconduttori al mondo. Samsung prevede di investire 300.000 miliardi di won, pari a circa 228 miliardi di dollari.

Un portavoce di Samsung ha dichiarato alla CNBC che l’investimento si realizzerà nei prossimi anni fino al 2042.

Il governo sudcoreano sta cercando di unire le sue principali aziende tecnologiche per promuovere lo sviluppo in settori chiave ed evitare, dove possibile, la concorrenza interna. Il governo ha affermato che, complessivamente, il settore privato investirà 550.000 miliardi di won entro il 2026 in aree che includono chip, display, batterie e veicoli elettrici.

Ma il grande focus è sui semiconduttori, componenti critici che vengono utilizzati in tutto, dagli smartphone alle auto, e che sono diventati sempre più un punto focale geopolitico. La mossa espansiva della Corea del Sud è vista come un modo per recuperare gli investimenti aggressivi degli Stati Uniti.

“Il presidente Yoon Suk-yeol ha affermato che, sebbene sia importante per un’industria ad alta tecnologia come quella dei semiconduttori crescere attraverso un piano a medio-lungo termine, dobbiamo spingere rapidamente questi piani avanti come se fosse una questione di vita o di morte, data la situazione attuale della competizione globale”, ha detto il portavoce di Yoon, Lee Do-woon, in una conferenza stampa.

Il nuovo complesso di chip da 300.000 miliardi di won che Samsung sta costruendo si troverà appena fuori dalla capitale sudcoreana, Seoul.