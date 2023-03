Return To Silent Hill: svelata trama e protagonisti del nuovo live action tratto dalla saga videoludica

Tempo fa, Konami ha svelato i vari progetti intrecciati legati al revamp di una delle sue saghe (non solo) videoludiche più famose: Silent Hill. Tra le varie operazioni transmediali in cantiere era annoverato anche un terzo lungometraggio cinematografico, dal titolo Return To Silent Hill, che facesse seguito (ma ancora non è chiaro se li sconfesserà e sarà ambientato in un nuovo canone cinematografico) il Silent Hill del 2006 diretto da Christophe Gans e il Silent Hill: Revelation 3D del 2012 di Michael J. Bassett. Tutto quel che si sapeva è che Gans sarebbe tornato alla regia, come da tempo aveva anticipato lui stesso del resto, ma senza risonanza mediatica. Ora arrivano i primi dettagli ufficiali su trama e interpreti.

I protagonisti della pellicola saranno Jeremy Irvine (visto, tra le altre cose, in War Horse) e Hannah Emily Anderson (che ricorderete in Saw l’Enigmista), e la trama sarà ispirata a Silent Hill 2, forse il capitolo più noto e apprezzato dell’intera saga videoludica. Le riprese inizieranno il mese prossimo, in Germania e nell’Est Europa, su un copione scritto dallo stesso Gans insieme a Sandra Vo-Anh e William Josef Schneider.

La storia sarà quella di James (Jeremy Irvine), un uomo spezzato dal dolore dopo la separazione dalla sua amata (Hannah Emily Anderson). Una misteriosa lettera che lo invita a cercarla a Silent Hill gli cambierà la vita e lo farà precipitare in un oscuro incubo ricco di figure al contempo nuove e familiari. La sua sanità mentale verrà messa in discussione, mentre cercherà di resistere giusto il tempo di salvare l’amore della sua vita.

Return To Silent Hill è una storia d’amore mitologica, su qualcuno così innamorato da voler andare fino all’inferno pur di salvare qualcuno. Sono deliziato di avere con noi i meravigliosi talenti di Jeremy Irvine e Hannah Emily Anderson, per esplorare questo mondo di horror psicologico che spero soddisferà e al contempo sorprenderà i fan di Silent Hill.

commenta Gans.

