Mercoledì: Jenna Ortega non voleva che la serie avesse successo

Jenna Ortega ha da poco rivelato che il suo desiderio iniziale nei confronti della serie Mercoledì fosse che il telefilm non guadagnasse tutta questa popolarità. L’attrice ne ha parlato durante un’intervista per il The Times, in cui ha ricordato anche il suo passato.

Ecco cosa ha detto:

Non mi aspettavo questo tipo di successo. Quando eravamo in Romania a girare la serie si parlava di cosa sarebbe potuto accadere. Io pensavo che non avrebbe avuto un grande successo, e che sarebbe diventato un piccolo goiellino nascosto. Avrei preferito una cosa del genere, perché quando da più piccola ho avuto grande notorietà con uno show Disney mi sono sentita fuori posto. Non riuscivo a comprendere dove mi trovassi, ero a Hollywood per la prima volta, e sembravo la principessa di tutti ma non capivo chi fossi. Da quel momento ho iniziato a rallentare ed a cercare di vivere una vita normale.

E, invece, le cose sono molto cambiate con il successo di Mercoledì, personaggio che Jenna Ortega tornerà a interpretare anche nella seconda stagione della serie già messa in produzione da Netflix.