Inkulinati: il nuovo update porta diverse novità, incluso un crossover con Pentiment

Daedalic Entertainment ha annunciato l’arrivo del nuovo update St. Francis and Friends per Inkulinati, che introduce diverse novità tra cui anche uno speciale crossover con Pentiment, l’apprezzato GDR medievale di Obisidian.

Da grande fan di Obsidian, Yaza Games ha scelto di inserire nel gioco Andreas, il protagonista di Pentiment, che per l’occasione è stato traformato in un Tiny Inkulinati giocabile e disponibile sia nella modalità single player, Journey, sia in quella multiplayer, Duel.

Oltre ad Andreas, l’aggiornamento introduce in gioco San Francesco, un boss con cui potremo scontrarci durante la campagna single player e dotato di abilità uniche, come lo Stigma Laser e la nuovissima capacità di aggiungere Armatura. Oltre ai nuovi Tiny Inkulinati, l’aggiornamento introduce anche nuove bestie, come i piccioni con spada e il lupo pellegrino. Aggiunti anche dei nuovi oggetti, come l’altare del pellegrino, e risolti numerosi bug.

Il team, inoltre, ha ascoltato i feedback degli utenti, andando a lavorare sul bilanciamento della modalità Facile e Normale. Insieme alle aggiunte, che potete trovare interamente a questo indirizzo, non mancano i vari perfezionamenti del sistema di gioco, tra cui un miglioramento al sistema di randomizzazione del campo di battaglia.