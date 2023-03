Foxconn: 2023 anno terribile per tutto il settore dell’elettronica di consumo

Il principale fornitore di Apple, Foxconn, ha riportato una diminuzione del 10% del profitto anno su anno per il 2022 e prevede una diminuzione della domanda di elettronica di consumo per l’intero anno a venire, come indicato nel rapporto sui risultati pubblicato mercoledì.

Il titano dell’elettronica di consumo Foxconn sostiene che il 2023 sarà un anno orribile per tutto il settore: si prevede un forte calo della domanda dei consumatori

Il sentiment negativo riflette le aspettative ridotte di Apple per le vendite al consumo. Quando Apple ha riportato i risultati del primo trimestre del 2023, il Chief Financial Officer Luca Maestri ha detto che l’azienda prevedeva una diminuzione a due cifre delle vendite di Mac e iPad per il trimestre di marzo in arrivo rispetto all’anno precedente. L’azienda ha inoltre aggiunto che le vendite di iPhone diminuiranno meno nel trimestre di marzo rispetto al trimestre di dicembre.

Foxconn continuerà ad espandere la sua presenza al di là della Cina continentale e ha dichiarato che l’esplorazione di nuovi mercati è una priorità chiave per l’azienda nel 2023. All’inizio di quest’anno, Foxconn si è impegnata in una grande espansione della sua presenza in India.

Foxconn, con sede a Taiwan, è un importante produttore per le aziende di tecnologia per i consumatori, ma è meglio conosciuta per la sua relazione con Apple, che si affida a Foxconn per produrre e assemblare il suo iPhone, tra gli altri prodotti.

La domanda di beni elettronici si è drasticamente ridotta poiché i consumatori si confrontano con la realtà di un mondo in gran parte post-pandemico. L’incertezza macroeconomica globale ha inoltre ridotto il reddito disponibile, rendendo difficile per le aziende continuare il ritmo di crescita rapida che hanno goduto dal 2020 fino alla fine del 2021.