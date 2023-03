Brendan Fraser: le sue migliori scene de La Mummia in un video Netflix

Ora che Brendan Fraser ha vinto l’Oscar come migliore attore protagonista per la sua performance in The Whale, molti appassionati hanno voglia di riscoprire le sue performance, e la più celebre è stata quella nel primo capitolo de La Mummia. Netflix gli ha reso omaggio in un video in cui ha raccolto i migliori momenti di Fraser nel film.

Ecco il filmato.

Brendan Fraser ha dichiarato qualche tempo fa di avere voglia di tornare a lavorare nella saga. Ecco le sue parole:

Non ho idea di come funzionerebbe una cosa del genere, ma sarei disponibile a lavorarci se arrivasse qualcuno con le idee giuste. Non è facile creare gli ingredienti per quel film. Un elemento che non ho visto ne La Mummia di Tom Cruise, ad esempio, è stato il divertimento, era più un horror. La Mummia dovrebbe essere una corsa elettrizzante, e non spaventosa e terrorizzante.

La saga de La Mummia è uscita al cinema tra il 1999 ed il 2008, generando i sequel La mummia – Il ritorno (2001) e La mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone (2008). Da esso sono stati generati spin-off e il prequel Il Re Scorpione (2002).