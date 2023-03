TikTok presenta il nuovo feed dedicato solo alla scienza e alla tecnologia

TikTok ha presentato un nuovo feed dedicato alla comunità scientifica per celebrare il Pi Day. Il social network presenterà contenuti educativi esclusivamente legati alle materie scientifiche: dalla programmazione, alla tecnologia, all’ingegneria, alla matematica. In questo modo, gli utenti potranno discutere di esperimenti e apprendere nuove informazioni in modo più mirato, senza dover passare attraverso il contenuto intrattenimento tipico di TikTok.

Niente balletti o video demenziali. Solo contenuti su argomenti scientifici, che forniscano informazioni interessanti e accurate. La mossa contro la disinformazione: ogni video, prima di comparire nel feed, dovrà passare un doppio livello di verifica.

Per evitare la diffusione di informazioni errate, TikTok ha preso provvedimenti per bloccare la disinformazione all’interno della nuova sezione STEM. Common Sense Networks studierà il contenuto per garantire la sua rilevanza, mentre i fact-checker di Poynter ne valuteranno l’accuratezza. I video che non supereranno entrambe le ispezioni non potranno comparire all’interno del nuovo feed.

Il feed STEM sarà disponibile negli Stati Uniti “nelle prossime settimane”. Il social media ha già sperimentato alcuni altri feed speciali, dedicati ad argomenti specifici. I precedenti esperimenti erano dedicati agli appassionati degli sport, dei videogiochi e di altri interessi popolari. Il nuovo feed scientifico è considerato un’espansione di questa iniziativa.