System Shock: dal 30 maggio su PC il remake del grande classico

L’attesa è quasi finita: l’edizione PC del nuovo System Shock, remake completo del rivoluzionario gioco originale del 1994, sarà disponibile da martedì 30 marzo. Il remake di System Shock combina il gameplay classico dell’iconico gioco originale con una nuovissima grafica HD, controlli aggiornati, un’interfaccia revisionata e suoni e musiche completamente nuovi. Da nemici mai visti prima e modifiche alla qualità dell’esperienza, a un sistema di hacking rinnovato e nuove viscerali opzioni di combattimento con un brutale sistema di smembramento, il remake di System Shock dà il benvenuto a giocatori vecchi e nuovi alla Citadel Station e al “delizioso e malvagio” Shodan.

I giocatori potranno utilizzare combinazioni di furtive armi futuristiche per farsi strada attraverso le nuove aree della Citadel Station, dove incontreranno trappole, enigmi e segreti nella loro ricerca per cercare di salvare la Terra dalla distruzione.

L’edizione per PC di System Shock è disponibile per il preordine tramite Steam, GOG ed Epic Games Store e include, inoltre, una copia gratuita dell’imminente System Shock 2: Enhanced Edition per tutti i primi acquirenti. La demo giocabile del Steam Next Fest appena pubblicata è disponibile sui rispettivi store. Le edizioni per console di System Shock usciranno su PlayStation 4|5, Xbox One e Series S|X a tempo debito; maggiori dettagli saranno condivisi prossimamente.

Sinossi del gioco:

System Shock è un perfetto remake dell’innovativo titolo del 1994, affianca il gameplay classico a una grafica HD rinnovata, un sistema di controllo aggiornato, un’interfaccia ristrutturata e una colonna sonora tutta nuova… anche SHODAN, uno dei nemici più iconici della storia del gaming, ritorna con la sua vice originale! Questa è la rinascita di un gioco leggendario, una vera e propria pietra miliare del settore.

SHODAN è la folle Intelligenza Artificiale che ha preso il controllo della Stazione Citadel, trasformando tutti gli umani a bordo in un esercito di cyborg e mutanti… il suo prossimo obiettivo è la Terra! Dovrai esplorare ogni angolo di una stazione spaziale alla deriva e farti strada combattendo per fermare SHODAN e salvare l’umanità dall’annientamento.

