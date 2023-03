Starlink anche sugli smartphone? I primi test potrebbero iniziare a breve

Lo scorso estate, Elon Musk e il CEO di T-Mobile Mike Sievert hanno annunciato un’iniziativa congiunta chiamata “Coverage Above and Beyond”. Il progetto mirava a portare la copertura dei satelliti Starlink sugli smartphone compatibili di T-Mobile. Ora, SpaceX si sta preparando a iniziare i test del suo servizio di connettività satellitare per gli smartphone.

Durante un panel che si è tenuto durante la Satellite Conference and Exhibition 2023, il VP di Starlink enterprise sales di SpaceX Jonathan Hofeller ha affermato che l’azienda ha in programma di “iniziare a testare” il suo servizio satellitare-cellulare quest’anno.

Hofeller non ha specificato con quale telco SpaceX stesse lavorando, ma la tempistica certamente si allinea con la visione originale di Musk per la partnership con T-Mobile. Lo scorso agosto, ha promesso che Starlink V2 sarebbe stato lanciato nel 2023. I nuovi satelliti Starlink V2 hanno la capacità di “comunicare con i telefoni cellulari, eliminando le zone morte in tutto il mondo”. Al momento, T-Mobile ha dichiarato che il servizio fornirà “una copertura quasi completa” della maggior parte degli Stati Uniti, con un’attenzione particolare alle zone dove il segnale cellulare normalmente non arriva: i parchi nazionali, le catene montuose, i deserti e altre zone remote.