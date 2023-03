Limo Tender 27: nuovo modello firmato Wooden Boats

Wooden Boats e il suo fondatore Marco Arnaboldi sono tra quei designer navali che non si accontentano della normalità. Dalle imbarcazioni super yacht di 60 o più metri che volano a 50 nodi, fino a un tender chiamato Limo, contrazione di Limousine, che evidenzia tutta la sua esclusività, l’obiettivo di stupire è sempre presente. Eppure, non si tratta di impressionare con esercizi di stile fine a sé stessi, ma piuttosto con barche solide che si basano sulla concretezza e sulle soluzioni tecnologiche all’avanguardia, senza trascurare naturalmente il design, che rappresenta il loro punto di forza.

Nel 2020 fu creato il primo esemplare del Limo Tender 27, pensato come un modello interessante per armatori esigenti, destinato ad essere un oggetto unico. Ma a soli due anni di distanza, è stato varato un secondo Limo Tender 27, pronto ad accompagnare un Sanlorenzo di 52 metri e competere con lui per esclusività e tecnologia. Lo scafo, lungo 7,50 metri e largo 2,55, è costruito con fibre di carbonio leggere ma robuste, come è consuetudine di Wooden Boats, autentici maestri nella lavorazione di materiali all’avanguardia con un eccellente rapporto leggerezza/robustezza.

La plancia è posizionata a prua, lasciando ampio spazio per ospitare 12 passeggeri che possono godere di tutti i comfort di bordo. A poppa, lo specchio è abbattibile per creare una spiaggetta con scaletta per risalire a bordo, rendendo il Limo Tender 27 ideale non solo per i trasferimenti dallo yacht madre a terra, ma anche come daycruiser accogliente. L’omologazione in classe B conferma che la sicurezza è stata tenuta in debito conto e quindi la velocità massima di 37 nodi sarà molto divertente senza correre rischi. La velocità di crociera consigliata è di circa 30 nodi, grazie alla generosa spinta del motore Mercury Diesel da 270 hp con piede poppiero.