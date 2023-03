J.K. Rowling torna sulla polemica sui transgender: “Molti fan di Harry Potter sono stati grati per le mie parole”

La scrittrice J.K. Rowling è tornata a parlare delle polemiche che hanno riguardo le sue affermazioni sulle donne transgender, ed ha affermato che, nonostante le tante critiche ci sono dei fan di Harry Potter che le sono stati grati per le sue parole.

Nell’ultimo episodio del podcast The Witch Trials of J.K. Rowling, l’autrice ha dichiarato:

Sapevo che molte persone che hanno amato Harry Potter non sarebbero state contente delle mie affermazioni. Per me non è stata una cosa divertente, ed ho avuto paura per la mia sicurezza, ed anche per quella della mia famiglia. Il tempo stabilirà se ho fatto bene o male. Posso solo dire che ho riflettuto in maniera molto attenta su tutto, ed ho ascoltato molto.