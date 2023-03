Dylan Dog: morto il disegnatore Luigi Piccato

All’età di 68 anni se n’è andato Luigi Piccato, storico disegnatore di Dylan Dog, che ha fatto il suo esordio sulla serie già nel corso del numero 8 intitolato Il Ritorno del Mostro.

Questo è il post con cui il curatore di Dylan Dog, Roberto Recchioni, ha omaggiato lo scomparso Luigi Piccato.

Luigi Piccato ha realizzato 33 storie di Dylan Dog sulla serie regolare, ed ha lavorato a numeri divenuti storici come I conigli rosa uccidono, il Gran Guignol, Golconda! e La quinta stagione. Oltre a lavorare sulla serie regolare Piccato ha disegnato anche gli albetti di Groucho, pubblicati come storie speciali in spillato tra il 1992 ed il 2000.

Ma nella carriera di Luigi Piccato non c’è stato solo Dylan Dog, considerando che ha disegnato anche personaggi come Magico Vento, Zagor e Nathan Never, e poi ancora Demian, ed ha realizzato il romanzo fumetti intitolato Darwin, da cui fu tratta una miniserie omonima. Piccatto ha realizzato anche la miniserie fantasy intitolata Khor, pubblicata per Star Comics nel 2007.