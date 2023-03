Scoperto nuovo comportamento sociale delle api: la waggle dance

Le api da miele sono insetti sociali altamente organizzati che comunicano tra di loro la posizione delle fonti di cibo attraverso una danza intricata e sofisticata chiamata “waggle dance”. Recentemente, un team di ricercatori dell’Università della California San Diego e dell’Accademia cinese delle scienze ha scoperto che la “waggle dance” è un comportamento sociale appreso e trasmissibile culturalmente dalle api giovani alle generazioni successive.

Pubblicando i loro risultati sulla rivista Science, i ricercatori hanno dimostrato che l’apprendimento sociale precoce è essenziale per le api da miele. In particolare, le api giovani che seguono altre danze in colonie hanno una danza più precisa, mentre quelle che non hanno avuto l’opportunità di seguire un “ballerino esperto” prima della loro prima danza hanno eseguito danze più disordinate con errori di divergenza dell’angolo di oscillazione più grandi e hanno codificato la distanza in modo errato. Come gli esseri umani, le api acquisiscono comportamenti sociali che rimangono con loro per tutta la vita. Quelle che non hanno imparato subito la corretta danza waggle sono in grado di migliorare osservando altri “ballerini” e facendo pratica, ma non sono mai state in grado di codificare correttamente la distanza. Questa codifica della distanza crea i diversi “dialetti” delle diverse specie di api mellifere. La capacità di trasmettere conoscenze condivise da una generazione all’altra è un segno distintivo della cultura e permette agli animali di adattarsi rapidamente a un ambiente che cambia. Mentre l’apprendimento sociale precoce è stato ampiamente documentato in specie che vanno dai neonati umani ai ratti talpa nudi o agli uccelli canori, questo studio dimostra l’importanza dell’apprendimento precoce dei segnali sociali in uno dei più complessi esempi conosciuti di comunicazione referenziale spaziale non umana.

In sintesi, la scoperta del comportamento sociale appreso nelle api da miele rappresenta un’importante aggiunta alla nostra comprensione dell’apprendimento sociale precoce negli animali e delle capacità di trasmissione culturale tra le generazioni.