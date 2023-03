Porsche è in trattativa per portare i servizi di Google sulle sua auto

I clienti di Porsche avranno accesso ad applicazioni come Google Maps e a Google Assistant, che verranno supportati a livello nativo, senza bisogno dello smartphone.

Secondo un recente rapporto rilanciato dal sito Economic Times, Porsche sarebbe in trattativa per integrare i servizi di Google all’interno delle sue auto. Il CEO Oliver Blume ha discusso con la stampa alcuni dettagli sul dialogo attualmente in corso con l’azienda americana.

I veicoli Porsche di prossima generazione potrebbero integrare la suite Google Automotive Services. I servizi di Google – da Gmaps a YouTube Music – animeranno l’infotainment delle auto sportive di lusso del produttore di Stoccarda.

I clienti di Porsche avranno accesso ad applicazioni come Google Maps e a Google Assistant, che verranno supportati a livello nativo dall’auto, senza necessità di uno smartphone.

Blume ha anche aggiunto di star discutendo con alcuni partner per potenziare la presenza di Porsche nel mercato cinese, cioè di gran lunga uno dei più importanti mercati per il settore automotive, specie per il segmento delle auto elettriche.

Si tratta, in entrambi i casi, di una conferma. A gennaio Reuters aveva rivelato che i dirigenti di Porsche erano al lavoro per integrare il software di Google all’interno delle prossime auto del brand. I clienti di Porsche avranno accesso ad applicazioni come Google Maps e a Google Assistant, che verranno supportati a livello nativo dall’auto, senza necessità di uno smartphone.