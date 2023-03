Global excellence awards: premi nell’universo del business

La rivista internazionale di business Acquisition International ha creato i Global Excellence Awards per premiare le aziende che si sono distinte per l’innovazione e il rinnovamento in un mercato sempre più complesso. Business Coaching Italia S.r.l. è stata premiata come “Best strategic business coaching company” per il suo metodo basato sulla teoria della self-efficacy di Albert Bandura e sulla consulenza di processi, che aiuta imprenditori, manager e professionisti a sviluppare processi aziendali concreti e migliorare la leadership, le vendite, il marketing e l’organizzazione interna. Antonio Panìco, fondatore dell’azienda, ha un passato imprenditoriale e manageriale in aziende italiane e internazionali.

Il business coach ha un ruolo sempre più importante in un’epoca di crisi economica e incertezza, e la società italiana Business Coaching Italia S.r.l si è distinta nel settore, vincendo il premio ai Global Excellence Awards. Il loro metodo si basa sull’identificazione delle problematiche che limitano la crescita dei clienti, attraverso il miglioramento dei processi e dell’organizzazione interna. Il fondatore e CEO, Antonio Panìco, afferma che le PMI italiane spesso trascurano le numeriche aziendali, che dovrebbero invece rappresentare la variabile principale per rivedere la strategia aziendale. Panìco vede il loro ruolo come una responsabilità importante nel guidare gli imprenditori a ottenere più profitti, lavorando con meno stress e con la giusta sistematizzazione dell’azienda.