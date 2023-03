Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il dietro le quinte del design del costume di Scott Lang

Il designer Marvel Andy Park ci racconta l'evoluzione del look del costume di Scott Lang nel corso degli anni, fino ad arrivare ad Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Nelle sale cinematografiche ormai dallo scorso febbraio, Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha lasciato tiepida la critica e non ha entusiasmato il pubblico, ma ha incassato abbastanza bene, lasciando prospettive comunque interessanti sul futuro del Marvel Cinematic Universe e sulla Fase Cinque appena inaugurata e che si preannuncia scoppiettante e densa di novità. Non si può tuttavia guardare al futuro senza fare i conti col passato, ed ecco che Marvel Entertainment ha pubblicato un interessante dietro le quinte della saga-nella-saga con protagonista Scott Lang in cui Andy Park, direttore dello sviluppo visivo presso i Marvel Studios, racconta l’evoluzione del costume del personaggio, dal primo film del 2015 fino a questo terzo del 2023, passando per i vari film corali degli Avengers a cui il personaggio ha preso parte.

Volevamo gettare lo sguardo al look originale ideato da Jack Kirby per poi traslarlo nella realtà della storia che stavamo narrando.

Il costume doveva far evincere il veicolo delle particelle Pym in modo verosimile, dunque il team ha fatto ricerche su tute di contenimento, da astronauta, maschere antigas e simili. Dato che nel film prendeva le mosse dalla tuta di Hank Pym dei suoi tempi da supereroe negli anni ’70, il design doveva rispecchiare quello di quegli anni.

Poi è venuto Captain America – Civil War e con esso una modernizzazione del costume, che stando a quanto dice Park, lui ha visualizzato come qualcosa suggerita da Scott ad Hank, fuoriscena. Il costume risulta così affinato, ma fedele al design originale, a partire dalle tubature a vista. In Ant-Man and the Wasp il costume è tornato allo schema di colore rosso e nero, con un ulteriore ammodernamento tecnico ma un look ancora più retrò, per certi versi. Il costume di Avengers: Endgame ricorda volutamente una tuta da astronauta, dato che si cominciava ad esplorare il Mondo quantico e i viaggi nel tempo, quindi territori inesplorati.

Uno degli elementi principali nel redesign per Quantumania è stato il riuscire finalmente a inserire il motivo circolare sul petto come nel design originale di Kirby, dandogli anche una funzione specifica.

Nel più recente film Marvel, i Supereroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) tornano per continuare le loro avventure come Ant-Man e Wasp. Insieme ai genitori di Hope, Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) e Hank Pym (Michael Douglas), e alla figlia di Scott, Cassie Lang (Kathryn Newton), la famiglia si ritrova a esplorare il Regno Quantico, a interagire con nuove strane creature e a intraprendere un’avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile.

Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige, p.g.a. e Stephen Broussard, p.g.a., Ant-Man and The Wasp: Quantumania vede nel cast anche Jonathan Majors nel ruolo di Kang, David Dastmalchian nel ruolo di Veb, Katy O’Brian nel ruolo di Jentorra, William Jackson Harper nel ruolo di Quaz e Bill Murray in quello di Lord Krylar.

Leggi anche: