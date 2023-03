Superman Legacy: Tom King sostiene che James Gunn sarà il regista

Ancora non è stato rivelato chi sarà alla regia di Superman Legacy, ma secondo lo sceneggiatore DC Tom King il compito verrà affidato al CEO dei DC Studios James Gunn.

Lo stesso Tom King ne ha parlato durante un podcast su YouTube, e intervistato da Comic Pop Returns ha dichiarato che James Gunn supervisionerà il progetto, ne sarà lo sceneggiatore ed anche il regista. Non sappiamo dire se si tratti di un possibile errore, o se King si sia fatto sfuggire qualcosa che già sapeva. Di certo è che i rapporti tra i due sono piuttosto buoni, e King sta collaborando con i DC Studios.

Fino ad ora non si sa molto del progetto su Superman Legacy, ma l’altro CEO dei DC Studios, Peter Safran, ha detto:

Non è una storia d’origini, ma racconterà del tentativo di Superman di bilanciare le sue origini kryptoniane con la sua vita sulla Terra. Lui rappresenta la giustizia, la verità, e lo stile americano, ed è un buono in un mondo in cui l’essere buoni viene considerata una cosa di vecchio stile.